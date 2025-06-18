蔡政府紀錄片上映　歷史哥諷政績鬼片

紀錄片《看不見的國家》上映，歷史哥酸，蔡政府8年全鬼片實錄。（照片：歷史哥臉書） 中評社台北6月18日電／紀錄片《看不見的國家》近日在院線上映，以蔡英文為核心人物，紀錄了台灣社會轉型，追求台灣人身分認同的過程，讓世界看見台灣。“歷史哥”李易修17日在臉書羅列蔡執政八年，有看不見的疫苗採購合約、看不見的公投尊重等20項實錄有如鬼片，且還有賴清德續集，網友說“拜託政黨輪替！”



“蔡政府8年全鬼片實錄！夏日炎炎，看鬼片卡涼”歷史哥說，新片上映！執政八年，很多只能“觀落英”：1.看不見的蔡英文論文，2.看不見的疫苗採購合約，3.看不見的美豬風險評估，4.看不見的3+11會議紀錄，5.看不見的電力備援與穩定，6.看不見的民主好朋友，7.看不見的社會安全網，8.看不見的司法改革，9.看不見的軍方軍紀改革，10.看不見的勞工基本保障。



11.看不見的媒體中立與言論自由，12.看不見的側翼金流，13.看不見的“國會”監督制度，14.看不見的選舉公正，15.看不見的公投尊重，16.看不見的能源轉型計劃，17.看不見的居住正義，18.看不見的言論空間，19.看不見的青年未來，20.看不見的神隱蔡英文。



歷史哥嘲諷說，鬼片退場，續集詐片Lie繼續上演，《觀落英2：賴神降臨》現正熱映中，不退票、不退款，只收你我納稅錢，政績繼續讓你看不見！



網友留言表示，“看了會吐”、“忘了還有一個，30年後才能看到的秘密，會不會資料是環保材質，已經自動銷毀，也真的是看不到”、“真是罄竹難書！這就是把台灣帶進黑洞的無良政客在戕害人民，大罷免全台人民站出來投不同意=下架冥X黨”、“的確什麼都看不見”、“看不見的1.5博士”、“第二集肯定更恐怖！第一年就看不見，更何況還有3年，可想而知”、“拜託政黨輪替，才能看到這些弊案，不然都官官相護蓋掉了”。