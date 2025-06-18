地方分擔租金補貼　劉世芳喊冤共渡難關

劉世芳接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月18日電（記者 鄭羿菲）“賴政府”統刪地方政府一般性補助款27%後再出招，台“內政部”日前發函要求地方需分擔租金補貼政策經費，再度引起藍綠地方首長不滿。台“內政部長”劉世芳18日喊冤表示，財政收支劃分法通過後，“中央”收入減少，地方收入增加，因此希望共渡難關，且這是五“直轄市”要求出具公文，“內政部”才發文六都。



“中央政府”今年度總預算遭“立院”刪減後，也轉嫁刪減地方政府補助或要求地方增加負擔，包括“內政部”主管的“300億中央擴大租金補貼專案”，現在要求各地方政府自籌10%至40%不等經費，遭藍委質疑“中央”請客、地方買單。中國國民黨籍新北市長侯友宜不滿直嗆，政策說半天“神你也要做，鬼也你做”，從未看過這樣的“中央政府”、置人民於不顧。民進黨籍高雄市長陳其邁也說，這些錢“中央”出最好。



“立法院”內政委員會邀“內政部長”劉世芳就“公寓大廈公設點交爭議及其處理與預防作為”專題報告，並備質詢。



劉世芳會前接受媒體訪問表示，租金補貼政策其實是按地方制度法跟財政收支劃分法，今年3月“立法院”三讀通過財政收支劃分法公告後，“中央”收入減少、地方收入增加，因此明年編制預算時，可能要重新考量不同籌編比率。這段期間“直轄市”六都中的五都，都要求“內政部”出具公文，看是否要在地方政府籌編預算做不同比例的調整，“內政部”才發公文給六都。



媒體問及，若地方無法協助籌編租金補貼預算，11月底是否預算就用完了？劉世芳說，租金補貼預算是由住宅基金直接撥付，到今年為止有72萬戶通過申請，預算約新台幣153億元，我們希望地方政府再增加收入時，能夠一同負擔，負擔比例還未定案，需再討論。



媒體追問，若屆時衝擊到一般民眾，導致無法申領補助，“中央”有其他配套？劉世芳指出，“行政院”可以考慮追加預算。