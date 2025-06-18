黃呂錦茹憂死在黑牢　當庭哭喊還有公平？

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹。（中評社 資料照） 中評社台北6月18日電／台北地檢署偵辦雙吳罷免提議書涉偽造案，16日依非法利用個人資料、偽造文書等罪，起訴羈押中的中國國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文。3人17日移審，合議庭裁定均羈押並禁止接見、通信3個月。黃呂錦茹在開庭時泣訴，在人生最後階段成為罪犯，只因發動罷免綠委而被追殺，黃呂錦茹反問，“這社會還有公平嗎？”還呼籲“不要再鬧下去了”。



媒體報導，國民黨表示，不應再因政治因素而罔顧人權、濫用羈押制度。



民進黨發言人吳崢說，國民黨系統性涉犯違法情事，企圖詐騙民主，朱立倫身為百年政黨主席，不應淪為淪詐騙集團，面對各地黨部都有被爆舞弊情事，應立即為踐踏台灣民主破壞憲政道歉。



黃呂錦茹表示，她已羈押禁見兩個月，身體狀況很不好，記憶力也有問題，每天要看書報才能恢復記憶。她是市黨部主委、也是志工，處理謄寫提議人名冊是由專職黨工初文卿、姚富文處理，她沒有直接叫黨工抄寫名冊。



法官邱于真審查羈押事宜問黃呂錦茹意見，黃呂錦茹突然淚崩，表示她本是滿腔熱血、不忮不求的人，國民黨31席區域“立委”是一年多前選出來的，台北市的5席也非常優秀，但不到一年要被罷免，她內心非常痛苦。



黃呂錦茹說，她年紀已大，如繼續關下去會死在獄中，她人生最後階段居然變成罪犯“我的人生為什麼以這種方式結束？”



黃呂錦茹告訴法官，她對不起祖先及家庭，連署案她只是表達熱忱，卻被無情追殺，現在連署罷免綠委未成案“我還在黑牢中”。初文卿、姚富文與她一樣有熱忱，她願意為犯錯付出代價，本來也準備所有的罪一人擔，表示“不要再鬧下去了啦！”



初文卿說，志工抄寫的黨員名冊，他有協助整理里別及蓋印，抄寫的來源是黨員名冊，是姚富文下載拿給志工們抄，抄寫前，沒有人去討論誰決定“抄是唯一的方式”。



姚富文說，他確有抄寫黨員名冊，也有委託台北市四區黨部執行長陳奎勳找志工抄提議人名冊，而提議人名冊來源是下載黨員名冊。



姚富文稱，他的動機是綠營想罷免藍委，但不滿一年就偷跑，“中選會”卻“睜一隻眼閉一隻眼”默許違法；他們按法定連署規定送件不可得，趕在新選罷法前送又來不及，於是先送件，但罷團仍上街推動，計劃將後來的連署當作退件的補正之用。



姚富文說，黨員名冊是從中央黨部的黨員資料所下載，是他與初文卿共同決定，沒有與長官或高層討論過。