黑熊避難盒太貴？黃捷推防災包官網曝陸製

綠委黃捷發文推薦小北百貨防災包，產地是大陸製。（黃捷臉書） 中評社台北6月18日電／美國在台協會（AIT）日前呼籲民眾備妥緊急避難包，引發社會擔憂台海局勢。黑熊學院順勢推出的避難盒，要價高達新台幣1380元，則被酸“裝備非常節儉，但價格尊爵不凡”。民進黨“立委”黃捷17日在臉書曬出小北百貨的防災包，一個只要299元。不過內容物要另外自己買，更尷尬的是，根據小北百貨官網標示，該防災包的產地是中國大陸。



近期有不少網友熱議“防災包”話題，討論要準備什麼東西。“黑熊學院”近日就推出“防災必BEAR盒 LIGHT版”，內容物包含了急救配備、避難配備等，一盒1380元。胸腔科醫師蘇一峰日前表示，他稍微估價，覺得這些配件應該花400元至450元就可以買到了，嘲諷“1380元賣給愛台灣的人”。



黃捷17日在臉書發文表示，最近大家都在討論緊急避難包，你的避難包準備好了嗎？平時備而不用，但建立起防災意識，有備無患！其實小北百貨5年前，就跟台灣設計研究院、東海醫院設計工作室、“內政部”消防署和台灣防災產業協會合作，並配合“經濟部”推廣防災計劃，是社區裡的防災好朋友。



黃捷指出，緊急避難包建議為以下幾類：1.防災食物類(水、防災食品、乾糧)2.保暖衣物(暖暖包、衣服、小被等)3.個人醫藥用品(急救箱、藥品等)4.重要物品(少許現金、證件影本) 5.其他工具類(如手電筒、哨子、收音機、電池、耐磨手套和瑞士刀等等)，大家有任何防災疑問，都歡迎上消防署網站查詢！



經查小北百貨官網，黃捷介紹的這款商品名稱“小北百貨緊急避難包”，價格299元，衹有包包本身沒有內容物，產地註明是中國大陸，為浙江省義烏市的廠商製造。



有網友留言嘲諷黃捷，“為什麼不推薦黑熊學院避難包？是覺得有哪裡不滿意，所以不推薦嗎？”“委員可以打開來看一下小北賣的裡面有什麼內容物嗎？還有產地是哪裡也可以拍一下嗎？”“抗中保台怎麼不推黑熊包？知道是個坑所以不推嗎？怎麼推一個中國製的”？