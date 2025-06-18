新竹綠議員要官員道歉　施淑婷：感覺被霸凌

新竹市民政處長施淑婷表示，她昨日在新竹市議會被民進黨議員圍剿是被霸凌。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月18日電（記者 盧誠輝）民進黨籍新竹市議員陳建名今日在新竹市議會質詢時，要求昨日在議會和民進黨新竹市議會黨團，發生口角衝突的民政處長施淑婷道歉，但施堅決不願道歉，還說感覺自己被霸凌，陳建名因此氣得要求施淑婷在他質詢的30分鐘全程罰站。



新竹市議會今日舉行第11屆第5次定期會市政總質詢，邱臣遠率領新竹市政府各局處首長到場備詢。民進黨籍新竹市議員陳建名質詢時表示，新竹市民政處長施淑婷昨日在議場說民進黨議員是流氓，後來在上班時間接受媒體訪問時還是說民進黨議員是流氓，質問邱臣遠這樣是否有違反規定？



民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠指出，所有政務人員都應該依據相關辦法在上班時間遵守相關規定，對於昨天臨時突發的狀況，他表達遺憾。施淑婷對此則強調，她是在中午休息時間接受媒體採訪。



陳建名後來請邱臣遠要求施淑婷，當場為昨日說民進黨議員是流氓的行為道歉。邱臣遠則再次重申，他對昨天的突發狀況表達遺憾，對相關的政務人員的行為，他都會要求依照相關規定去遵守。



陳建名眼見邱臣遠不願照他的要求去做，便要求施淑婷在她質詢的30分鐘內全程罰站，並大聲連續問了三次說“施淑婷你要不要道歉？”施在徵得陳建名與議會主席同意後表示，“昨天的感受是被充分的霸凌了，這是流氓的行徑！”