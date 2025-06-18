邱毅曝國安簡報6大陰謀　好險決定不去

邱毅表示，國安簡報有6大陰謀，好險藍白都不參加。（照片：邱毅臉書） 中評社台北6月18日電／賴清德邀請藍白兩大在野黨主席18日赴府聽取“國安”簡報破局。前立委邱毅18日在臉書發文表示，台灣民眾黨主席黃國昌、中國國民黨主席朱立倫都不去是正確的決定，因為賴清德本來挖了一個坑在等在野黨跳進去，背後有6大陰謀，好險在野決定不去。



邱毅表示，賴清德本來今天安排個行程，就是找兩位在野黨主席召開“國安簡報”，但現在朱立倫和黃國昌都決定不參加，這是正確的做法。賴清德本來挖了一個坑，等著在野黨來跳，自己為什麼說賴清德在挖坑呢？可以歸納成六大陰謀。



第一、在野黨出席的並不是會議，沒什麼討論，沒什麼質問，就只是聽訓，聽所謂的機密報告，事後，在野黨還不能對外說明內容，否則就被扣上洩密賣台的罪名。



第二、在野黨參加了這個鴻門會，就會失去監督嚴審預算的立場，反而形同替賴清德的錯誤政策來背書護航。



第三、賴清德一邊搞大罷免，欲置在野黨於死地，一邊又邀在野黨主席開會，然後青鳥再散播在野黨怕了，想投降的假消息。



第四、在野國安簡報製造賴清德仍然可以操控在野黨的假象，使美國不再疑賴，能夠繼續支持賴清德的抗中保台路線。



第五、向大陸表態，台灣還是賴清德說了算，要談兩岸併購或統一或投降，大陸只能找賴清德談，不能也不須找在野黨談，所以要大陸先提併購條件，也派洪奇昌去北京傳遞消息。



第六、賴清德想藉此破壞在野合作，使藍白破裂，賴本來預測朱立倫會同意參加，但黃國昌反對參加，這樣一來在野將會失和，原來藍白合作的立法院優勢就沒有了。



最後，邱毅說，賴清德原本也沒估錯，朱立倫原意是要參加的，結果全黨反對聲浪排山倒海，最後只好從善如流，沒有掉進賴清德的陷阱，回想這個峰迴路轉過程，只能說“好險”！