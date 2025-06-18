簡報破局　吳思瑤批黃國昌沒直播不會演？

民進黨團召開記者會，左起民進黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月18日電（記者 鄭羿菲）賴清德原訂今天邀藍白政黨領袖進行“國安”簡報，但最終破局。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤18日抓著昨天率先開槍“不克出席”的白營猛打，她批評，台灣民眾黨主席黃國昌雞蛋裡挑骨頭實在過頭，小鼻子、小眼睛難成大器。呼籲黃不要再繼續政治操作，民眾黨的杯葛是此次“國安”簡報無法成行的主因。



“總統府”原訂18日上午邀請中國國民黨主席朱立倫、台灣民眾黨主席黃國昌赴府進行“國安”簡報，但過程一波三折，黃國昌最終在17日下午率先宣布“不克出席”，隨後朱立倫也對外表明“不參加”，但強調繼續與“總統府”溝通建立對話平台。



民進黨“立法院”黨團18日上午召開“國安簡報藍白拒出席 ‘國家安全’不敵政黨之私？國家利益>政黨利益攏係假”記者會，由民進黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜出席。



吳思瑤表示，對於藍白要不要出席府方舉辦的“國安”簡報，各界猜想了整整一周，非常遺憾昨天以藍白拒絕出席收場。黃國昌說不夠嚴謹、不夠用心，是這樣嗎？府秘書長潘孟安從5月21日開始，主動致電國民黨秘書長黃健庭6次，黃也3次回電府，充分對話協調，但潘4次致電民眾黨秘書長周榆修，周卻半次都沒回電。



吳思瑤批評，黃國昌以“已電不回”、開記者會的方式回應府方邀約，這到底是什麼樣的誠意？民進黨與國民黨密切熱線溝通就可應證府方誠意，這樣還不夠嗎？賴清德全程出席、充分預留對話時間，為何在野黨還要搞政治？為何黃國昌還要持續政治操作？黃是沒有直播就不會討論，沒有鎂光燈就難以生存嗎？