趙少康6／21反罷首場造勢　館長將力挺

趙少康。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月18日電（記者 俞敦平）面對綠營發動的大罷免將進入第三階段投票，前中廣董事長、戰鬥藍發起人趙少康今日召開記者會，指出“戰鬥藍”將於6月21日舉辦首場反罷免大型造勢，他強調，這場動員是為了打破“仇恨式罷免”的氣氛，讓沉默的多數表態。他呼籲支持者不能袖手旁觀，否則“再怎麼支持的立委也會被罷掉”。



這場活動出席人員將包含國民黨主席朱立倫、前台北市長郝龍斌、藍委謝龍介、白委張啟楷、網紅“館長”陳之漢等多位藍白重要人物。台北市長蔣萬安因出訪缺席，新北市長侯友宜則預計出席後續在新北的場次。



對於邀請“館長”出席可能被“抹紅”，趙少康笑稱，“都已經抹得夠紅了，不怕再抹，反正進廚房就別怕熱。”他強調，館長有群眾號召力，能吸引更多年輕人關注，也象徵這場反罷免並非只是傳統政黨動員，而是全民行動的一部分。



這場”北北基反惡霸團結大會”活動訂於6月21日下午4時至6時，在台北市榮星花園音樂台舉行，趙少康表示選定這一天，正是因為中央選舉委員會預計將於前一日（6月20日）正式公布26件藍委罷免案二階結果，象徵藍營進入全面備戰狀態。造勢範圍預估可容納超過萬人。



趙少康指出，出席人員將包含國民黨主席朱立倫、前台北市長郝龍斌、藍委謝龍介、白委張啟楷、網紅“館長”陳之漢等多位藍白重要人物。台北市長蔣萬安因出訪缺席，新北市長侯友宜則預計出席後續在新北的場次。



趙少康在記者會中痛批，罷免不是正常選舉，而是一種“負面動員”，強調，“選舉是各喜各愛，罷免則是極盡抹黑、醜化之能事。”他批評民進黨藉由這波罷免操作仇恨情緒，“恨的力量比愛還強”，目的在於利用罷免較低的門檻翻轉選舉結果。



趙少康更認為，罷免行動常由落選方發動，也是否定了當初支持者的選擇，因此他呼籲，“如果你當初投票給這些立委，現在就該站出來守住他們，不然你當時那一票，就等於被否定了。”

