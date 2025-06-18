趙少康：“國安”簡報目的不單純　分化藍白？

趙少康。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月18日電（記者 俞敦平）賴清德邀請在野黨領袖進行“重大“國安”情勢簡報”會議，最後破局。前中廣董事長、戰鬥藍發起人趙少康18日於記者會表示，府方準備倉促、溝通不足，藍白兩黨也未協調一致。他質疑會議安排目的不單純，更提醒藍白應防止被操作分化。



賴清德原定於6月18日舉行“國安”情勢簡報，邀請中國國民黨與台灣民眾黨主席出席。不過因會議形式為閉門進行，且要求簽署保密協定，遭兩黨質疑後宣布不出席，簡報因而破局。



趙少康批評，這類高層會談應提前安排、充分溝通，但府方僅於會前三個工作天發出通知，還需在假日中安排行程，對在野黨而言根本無從準備。他比喻說，“朋友請吃飯也會早點說，還會問有沒有忌口，政府邀會連這點基本禮貌都沒有？”



趙少康也認為，國民黨處理欠周，在接到政府邀請後，應即與民眾黨協商立場，“你們平常在“立院”都合作，這種事難道不該先喬好嗎？”他認為，藍白缺乏橫向溝通，使政府有機會操作，藉著公開通聯紀錄製造“藍回電、白失聯”的對立形象。



對於政府堅持閉門簡報、甚至拒絕開頭一段給媒體採訪，趙少康質疑其用意說，“如果只是聽訓，那在野黨何必去被摸頭？”他指出，“國安”議題在“立法院”即可處理，若真要與在野溝通，應涵蓋能源、經濟、區域衝突影響等更廣泛的政策層次。