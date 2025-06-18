金廈海域違法蚵棚無人管？台“海巡署”駁斥

台“海巡署”澄清，將運用各式科技裝備，持續落實海域巡護工作，維護金門海域海洋資源。（照:海巡署金馬澎分署提供） 中評社金門6月18日電／針對媒體報導，金廈海域兩岸漁民交疊連綿數公里違法蚵棚存在已久，且大陸漁船時而越界前來養殖、採收，如入無人之境，使得執法出現灰色地帶。長久以來，台灣執法的海巡人員也無法採取強力執法。對此，“海巡署”今日澄清，自2008年迄今，金馬澎分署已查獲金門養殖業者非法雇用大陸人士從事養蚵等案計8船18人，其中6船14人業經司法機關判處有期徒刑或罰金在案，2船4人刻由檢察官指揮偵辦中；另裁處罰鍰新台幣125萬元，沒入5艘大陸籍採蚵船、牡蠣13914公斤及牡蠣苗20000條。



“海巡署”強調，未來將運用各式科技裝備，全面掌握海面目標動態，持續落實海域巡護工作，全力守護主權，維護金門海域海洋資源。



“海巡署”指出，金門縣政府於2007年及2011年核准金門檳榔嶼海域牡蠣養殖區，面積各為2公頃，緊臨金廈禁、限制水域線，距離大陸廈門僅約1.73浬；惟養殖業者未按申請範圍作業，實際範圍從2011年9月的75.03公頃，擴大至2016年5月的172.51公頃，目前則為72.38公頃，期間金門海巡隊曾查獲金門養殖業者非法雇用中國漁工於養殖區作業，經金門地方法院判處有期徒刑6至10個月在案。

