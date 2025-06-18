新竹市議會為罷免文宣衝突　朝野吵成一團

新竹市議會今日再次爆發衝突，藍綠白議員在議場吵成一團。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月18日電（記者 盧誠輝）新竹市議會今日是市政總質詢最後一天，繼昨日為了罷免文宣，綠白兩度爆發衝突後，今日又為了罷免和反罷免文宣再次爆發衝突，藍綠白議員在議場吵成一團，導致議事被中斷22分鐘。



新竹市議會今日舉行第11屆第5次定期會市政總質詢，邱臣遠率領新竹市政府各局處首長到場備詢。輪到國民黨團聯合質詢時，如法炮製昨日民進黨團擺放罷免文宣的作法，在議場到處擺滿反罷免文宣看板，後來換民進黨團聯合質詢，國民黨團僅把官員席前的看板取走，卻不願取走放置在各國民黨籍議員桌上的看板，引發民進黨籍議員強烈不滿。



藍綠議員先在議場爆發首次口角衝突，國民黨籍新竹市議員吳旭豐強調“我們在質詢的時候你們要擺著啊！”民進黨籍新竹市議員陳建名則反嗆“你們收好之後，我們再開始”，國民黨籍新竹市議員陳慶齡也回嗆“剛剛你們也有放啊，我們自己的位置，為什麼不能放？”國民黨籍新竹市議員黃美慧則大喊：“綠能你不能！”



眼見藍綠議員吵得不可開交，陳建名要求議會把民進黨團的質詢時間暫停，民進黨籍新竹市議員劉崇顯則大喊“百年泱泱大黨這麼幼稚，把看板放在別人直播畫面裡”。沒想到台灣民眾黨籍新竹市議員李國璋隨後也加入戰局嗆說“你放的手拿牌也在別人直播畫面裡面”，藍綠白議員你一言我一語，在議場吵得不可開交。



後來議會代理主席無黨籍新竹市議員陳啟源裁示中場休息。經藍綠白三黨議員協調後，決定由議事組重新安排民進黨團座位，並將直播畫面相關反罷免相關標語清空，質詢才繼續進行，但也因此導致議事整整被中斷22分鐘。