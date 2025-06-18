民進黨討論2026提名　王世堅：期程往前提

綠委王世堅接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月18日電（記者 鄭羿菲）2026地方選舉熱身，民進黨19日舉行中執會，將討論2026年縣市長、縣市議員提名條例等草案。有意參與高雄市長黨內初選的民進黨籍“立委”、新潮流的賴瑞隆與“正國會”的林岱樺18日受訪時都異口同聲表示，尊重黨中央的機制與規劃。林也說，現在的版本已納入多方意見，她非常認同。



至於是否加速提名期程？民進黨籍“立委”王世堅說，針對縣市長提名，尤其是六都的部分，可能期程會往前提，因此今天通過提名條例是必然的。



民進黨11日中常會結束後，由小組召集人潘孟安接續召開“2026年選舉先期策略小組”會議，討論2026縣市長、縣市議員提名條例等草案。初選草案今天送中執會討論後，預計28日全代會通過，



媒體問及，外傳提名條例將討論，新人參與黨內初選獲加成，但若三等親曾擔任民代，則免除？王世堅表示，他不支持此項，要就新人通通沒有任何優待，否則若三等親擔任過民代就沒有加成，就是歧視，以對初選造成不公平，血統是天生的，並不是後天造成，不要剝奪任何人有意願從政，若黨內討論此條，他一定會說明。





民進黨中執會先前通過的“2026選舉先期策略小組”，由潘孟安擔任召集人，成員包括民進黨“立院”黨團總召柯建銘、高雄市長陳其邁（英系）、中常委王定宇（湧言會）、中常委張宏陸（蘇系）、中執委林益邦（綠色友誼）、中常委陳茂松（“正國會”）、前“立委”段宜康（新潮流）。