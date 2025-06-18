花蓮縣府送避難包暗酸黑熊　遭綠議員痛批

花蓮縣政府推出防災避難救護包，並強調“花蓮鄉親0元”。（照片：花蓮縣政府臉書） 中評社台北6月18日電／美國在台協會（AIT）近期呼籲民眾備妥緊急避難包，以應對突發災害或緊急情況，黑熊學院順勢推出防災包商品，要價高達新台幣1380元。花蓮縣政府17日在官方臉書粉絲團宣布，“花蓮一戶一避難包，即將免費發放”，臉書開箱救護包加上內含的三角巾、滅菌紗布塊，每組500元，標註“認同花蓮免1380元”。民進黨籍花蓮縣議員張美慧今天批評不恰當，質疑縣府刻意選在罷免投票日前夕才要發放，是政治操弄。



花蓮縣政府臉書17日發文指出，不用1380，花蓮一戶一避難包即將免費發放，本周花蓮防災避難救護包開箱記者會，隨時關注最新消息就對了，韌性花蓮，花蓮縣政府關心您。



花蓮縣政府貼文的照片可見，避難包配有紗布、彈性繃帶、三角巾，以及可供殺菌的優點棉片以及酒精棉片，花蓮縣政府還強調，“花蓮鄉親0元，認同花蓮免1380”、“註：避難包+救護包+內容物=500元（預算金額）”。



張美慧今天批評，縣府在官方臉書，發文揶揄、挖苦、嘲諷民間團體自行銷售的救難包，非常不恰當，拿官跟民來比喻，更是“張飛打岳飛”；反問，難道不認同縣府就領不到？或者外縣市民眾只要簽下認同書就可以領到嗎?



張美慧質疑，防災救護包讓消防員不務正業來包裝，現在大量堆在社區活動中心，為什麼要等到明天開記者會才要發？是不是因為後天“中選會”就要公告罷免投票日，刻意操作，讓村里長發放時藉機宣揚反罷免，縣府不應把保護縣民安全拿來做政治操作。



該貼文曝光後，下方湧入逾250則留言、近67次轉發分享，刷一排“認同”，網友紛紛留言表示，“期待，認同”、“認同花蓮！”、“認同，可是避難包是否要有個飲水及乾糧比較好呢！”、“認同，我是花蓮人，租屋在花蓮市也可以領嗎？”