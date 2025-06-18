兒子受訪支持挑戰大位　蔣萬安讚超乎想像

台北市長蔣萬安出席“台北市中正運動中心”整新啟用記者會。（照:台北市府提供） 中評社台北6月18日電／台北市長蔣萬安的兒子蔣得立近日接受媒體專訪，被問及是否會支持爸爸未來選“總統”，蔣得立說若這是爸爸的選擇，都會支持，還建議爸爸可以穿個西裝。蔣萬安18日大讚兒子，認為蔣得立真的是超乎他的想像，是個非常成熟又懂事的孩子。



蔣萬安今出席“台北市中正運動中心”整新啟用記者會，被問及每晚8點與兒子的“深夜食堂”父子談心時間都吃些什麼，蔣萬安分享，兒子最喜歡點八方雲集的鍋貼，還有牛肉麵、鹽酥雞，自己最喜歡牛肉湯、炒青菜、白飯，簡單的餐點，2個人就可以聊上很久。



蔣萬安表示，兒子不覺得有市長老爸有什麼好驕傲的，而是尊重父親選擇市長這個職業，蔣得立做喜歡的事情、他非常熱衷於童軍團、喜歡打籃球，並稱讚兒子“超乎想像的成熟、懂事的孩子。”



《聯合報》今天刊出蔣萬安與蔣得立對談專訪。文中，蔣得立被問到爸爸私下什麼樣子？他說，和外界看到的“很不一樣。”至於自己，蔣得立表示，“我就是一個當市長的兒子而已。”



報導指出，蔣萬安上任台北市長後，台北市辦過兩次台北時裝周，蔣萬安第一年換上棋盤格裝、第二年全身白西裝走秀，讓全場驚呼。蔣萬安透露，自己穿衣服有時還會徵詢“軍師”蔣得立的意見。



“外界都很看好蔣萬安可能選“總統”，怎麼看？”蔣得立說，擔心爸爸壓力會非常大，因為他現在已經壓力很大，每天晚上八點才回家吃晚餐，每周假日都感覺很累。追問“爸爸如果選“總統”，你會支持嗎？會怎麼建議他？”蔣得立說，“就他的選擇，我會支持。穿個西裝吧！”



父子倆同是師大附中國中部，蔣萬安是蔣得立學長，兩人也都是附中籃球校隊，父子倆都有籃球魂，如今蔣得立已177公分，超越爸爸1公分。



蔣得立表示，同學獲知他是市長的兒子，幫他取了綽號叫“市子”（市長的兒子），自己覺得滿好笑的，但不會感覺有壓力，只是在學校行為上不能太瘋狂、亂講話。