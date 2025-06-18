朱立倫：朝野應對話溝通　非聽訓與政治鬥爭

國民黨主席朱立倫。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月18日電(記者 俞敦平)中國國民黨18日召開中常會，黨主席朱立倫表示，原本期待朝野對話成局，最終卻無法如願。他強調，國民黨主張“朝野要合，不要鬥”，並批評“總統府”堅持單向簡報形式，拒絕雙向溝通。



他同時呼籲政府關注經濟、能源與社會安全等真正“國安”議題，並對目前針對國民黨各黨部罷免連署的司法處理標準提出質疑，要求藍綠應該一視同仁查辦。



國民黨18日召開中常會，朱立倫在會中談到原訂進行的朝野對話破局，對府方的態度表達強烈不滿。他指出，對話應是民主社會解決問題的方式，而不是府方以簡報形式向在野黨“訓話”。朱立倫表示，國民黨自始即積極促成對話，國民黨秘書長黃健庭也持續與府方聯繫至最後一刻，但對方始終不願鬆動立場，導致協商破裂。



朱立倫指出，國民黨的立場始終一致，即朝野應開誠布公對話，而非關起門來進行政治動員。他批評民進黨將對話簡化為單向宣導，忽視在野黨與人民關心的重大議題。



“現在大家關心的，是台灣匯率會升到多少、貿易戰關稅是多少、外匯存底會不會因美債受損、產業是否會出走”，朱立倫說道。他也以近日以色列與伊朗的衝突為例，警告全球油價劇烈波動可能引發新一波能源危機，而台灣在民進黨執政下廢核後，是否有足夠電力支撐民生與產業需求，令人憂心。他呼籲，政府應留下能源安全的“最後一道防線”，支持核電延役與相關公投。