國民黨：“國安”簡報未配合民眾黨行動

國民黨文傳會主委林寬裕接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月18日電(記者 俞敦平)中國國民黨今日中常會結束後，由文傳會主委林寬裕代表轉述會中共識，並接受媒體聯訪。他強調，黨內對朝野對話持開放態度，但對話必須具備公開性與雙向性，拒絕“總統府”目前提出的單向簡報模式。同時回應外界對罷免案、朝野互動與黨內應對策略的各項疑問，表達國民黨在政局上的主張與應對方向。



對於被質疑國民黨與民眾黨遭到府方分化操作，林寬裕否認有配合民眾黨行動，強調國民黨自始至終坦誠處理此事，未因輿論質疑而退縮，也未懷疑對話動機。他表示，國民黨樂見為政者向全民說明現況、面對問題，才是負責任的態度。



國民黨18日召開中常會，會後由文傳會主委林寬裕代表發言，說明黨內針對府方朝野對話邀請的立場與溝通進程。他表示，國民黨自始即秉持開放態度看待對話機會，但對話必須具有公開性與透明度，讓民眾了解整個過程內容，而非閉門簡報。他強調，“我們希望的是對話，不是訓話。”



針對外界質疑藍白在此事上缺乏溝通，林寬裕說明，國民黨與府方之間的聯絡始終由秘書長黃健庭與府秘書長潘孟安對口處理，並未與其他在野政黨協商對話出席事宜，也未知民眾黨是否同步知情。他指出，國民黨的回覆對象是府方這個邀請方，並非其他政黨。



對於被質疑國民黨與民眾黨遭到府方分化操作，林寬裕否認有配合民眾黨行動，強調國民黨自始至終坦誠處理此事，未因輿論質疑而退縮，也未懷疑對話動機。他表示，國民黨樂見為政者向全民說明現況、面對問題，才是負責任的態度。

