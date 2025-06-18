王鴻薇轟資策會淪信賴之友會　批賴用人唯親

藍委王鴻薇痛批，資策會已變信賴之友會。（照片：王鴻薇臉書） 中評社台北6月18日電／中國國民黨籍“立委”王鴻薇18日在臉書發文表示，資策會已變“信賴之友會”，董事長黃仲銘是“信賴之友會”台南分會會長；資策會副執行長蕭博仁則是賴清德擔任台南市長時期的“閣員”。王鴻薇痛批，不少沒有專業衹有酬庸和效忠的人擔任高層，要怎麼發展AI、迎接AI新時代？



王鴻薇說，政府宣示要發展人工智慧島和AI新十大建設，但是規劃研擬並推動各項資訊產業政策的資策會變“信賴之友會”，不少沒有專業衹有酬庸和效忠的人擔任高層，要怎麼發展AI、迎接AI新時代？



王鴻薇表示，資策會是1979年在當時資政李國鼎先生的大力奔走下創設，歷年資策會高層、各業務單位首長多是以資訊工程相關專業為主，規劃研擬並推動政府各項資訊產業政策，成就備受各界肯定。但是，賴清德上任後，資策會變信賴之友會，會內高層不是信賴之友會會長，不然就是賴清德在當台南市長時期的小“內閣”團隊，用人不唯才只唯親，真的是有專業和證照，不如信賴更可靠。



王鴻薇舉例，現任資策會董事長黃仲銘是“信賴之友會”台南分會會長，曾任“行政院”政務顧問、台南市政府市政顧問，專業是經營管理；資策會副執行長蕭博仁，曾任賴清德台南市長時期台南市政府法制處處長、秘書處處長，專業是法律；資策會人工智慧研究院院長戴偉峻，曾任台南市政府研究發展考核會主任委員，專業資訊管理；資策會資深規劃師吳堂成，曾任台南市府北辦主任、新聞處長，被同事多次拍到在上班時間睡覺、看政論節目。



王鴻薇又說，還有民進黨籍新北市前議員曾柏瑜，竟然擔任資策會治安科技研究所國際合作總監，他的經歷是太陽花學運發言人，專業社會學。



王鴻薇指出，原來策進“中華民國”資通訊科技之創新與應用，協助發展數位經濟為宗旨的資策會，高層需具備的專業竟然不是資訊工程相關，而是當過賴清德的後援會會長、地方首長時期小“內閣”團隊，或者是社運人士。



王鴻薇總結，賴清德在就職時宣示要將台灣打造成“人工智慧島”，但他的用人哲學不是台南市府就是“信賴之友會”人馬，在各個領域塞好塞滿，讓外行領導專業、讓有人罩取代專業證照，不只讓資策會變信賴之友會，更讓政府機關成為信賴之友俱樂部。