朝野對話破局　民進黨加足馬力宣傳大罷免

民進黨秘書長林右昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月18日電（記者 鄭羿菲）藍綠白朝野“國安”簡報落空後，民進黨加大宣傳大罷免力道，除鎖定“反共護台”主軸，明天將進駐台東、花蓮宣傳的民進黨秘書長林右昌18日強調，擒賊先擒王花蓮專案（針對藍委傅崐萁）上周已啟動，下個禮拜全台超過200面看板也將陸續上架，民進黨全台罷區的黨公職21日上午10點，也將大串連上街宣傳投下罷免同意票。



林右昌說，下架不適任“立委”的原因是對“國家”不忠誠“毀憲亂政”，“親中投共”，弱化“國安”、掏空台灣，不是個人做了哪些事，而是跟隨傅崐萁做傷害台灣的事。他強調，若大罷免沒有成功，親中法案將成為“國安”破口。



民進黨18日下午召開“與公民同行 罷免文宣三箭”記者會，由民進黨秘書長林右昌、發言人吳崢、韓瑩出席，民進黨也推出影片、文宣、網站等罷免文宣三箭。



林右昌表示，民進黨挺公民採取密接支援，上周已下令所有黨公職客廳會、街講行動提前啟動，罷團借不到的看板，從下個禮拜將會有超過200面看板陸續上架。當然擒賊先擒王，花蓮專案上周也已啟動。“中選會”20日將宣告罷免案成立，民進黨也已下令21日上午10點，全台罷區的黨公職將大串連，同步宣傳罷免投同意票的行動。



林右昌說，跟隨傅崐萁成為“傅”隨組織所做的壞事，這些面臨罷免的“立委”通通有份，這是“國”之大義，他們做的錯事是“違憲”亂政、親中投共、弱化“國安”、掏空台灣。網站上也會揭露罷區爛“立委”過去的斑斑劣跡，並澄清造謠資訊。文宣上主訴求是反共護台，投下罷免的同意票，下架不適任的“立法委員”。