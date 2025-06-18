高雄、台南確定辦初選　林右昌否認7月請辭

民進黨秘書長林右昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月18日電（記者 鄭羿菲）2026地方選舉熱身，民進黨中執會18日通過2026年縣市長、縣市議員提名特別條例，並將送6月28日的全代會通過。民進黨秘書長林右昌會後表示，樣態分為還可以連任的首長，由黨主席徵召；任期屆滿不能連任的縣市（高雄、台南、嘉義縣），會依照初選程序，由2026選對會統籌規畫辦理；非執政縣市，則由選對會綜合評估之後，向黨主席提出人選，民調當然也在綜合評估的範圍內。



媒體問及，外傳林右昌7月就會請辭秘書長職務，並投入2026新北市長選舉耕耘？林右昌否認道，想太多了。當台灣面臨內外挑戰時，不要去討論個人，應以“國家”大義為重。



外界關注高雄市與台南市長初選，中執會也通過將辦理提名初選。爭取高雄市長提名的“立委”賴瑞隆、林岱樺，與爭取台南市長提名的“立委”陳亭妃今天都出席中執會，會中也支持通過提名條例。



民進黨18日下午召開“與公民同行 罷免文宣三箭”記者會，由民進黨秘書長林右昌、發言人吳崢、韓瑩出席，林右昌於會後接受媒體提問。



民進黨中執會今無異議通過，執政任期尚未屆滿縣市，其縣市長提名候選人，由主席提名經中執會通過後徵召；執政任期二屆屆滿“直轄市”、縣市，其“直轄市長”、縣市長提名候選人，辦理提名初選；提名初選時程由“2026年選舉對策委員會”統籌規劃；非執政“直轄市”、縣市，其“直轄市長”、縣市長提名候選人，經徵詢、協調後產生單一適當人選，由主席提名經中執員會通過後徵召。