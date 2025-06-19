台青遊三坊七巷　對林覺民印象深刻

大九學堂學員顏同學。（中評社 方敬為攝） 中評社福州6月19日電（記者 方敬為）馬英九基金會大九學堂青年學員6月14日至27日赴大陸參訪，18日走訪福州三坊七巷景區，遊覽歷史建築及名人故居。男大學生顏同學代表學員受訪分享此行感受，他表示，對參訪革命烈士林覺民先生故居格外印象深刻，因為林是教科書上的歷史人物，如今真的親臨其故居，對林覺民有更進一步的了解，別具意義。



馬英九一行18日上午到福州參訪三坊七巷，依續參觀林覺民故居、牌坊、福州台灣會館、林則徐紀念館等地。由國台辦主任宋濤陪同。此行安排的內容都是與兩岸關係有淵源的地點。大九學堂學員們一路隨著訪團腳步，聽取解說員導覽整個三坊七巷景區的歷史沿革與文化特色。



顏同學在參訪後代表受訪表示，第一次到福州來，沒想到能夠在此親臨過去在教科書上讀到的歷史名人故居，相當有意義。他尤其印象深刻的就是參觀林覺民，過去在歷史課堂上，就認識黃花崗72烈士的事蹟，其中林覺民年僅24歲，卻有相當強烈的家國意識，令人敬佩。



顏同學說，過去課堂上知道林覺民為了國家付出“犧牲小我，完成大我”的精神，透過這次參訪後，更能深刻體會，看到林覺民更完整的人生歷程，包括求學經歷，他從不知道林曾赴外攻讀哲學。此外，當然還有對妻子的無盡愧疚，反映在其最著名的《與妻訣別書》之中。



顏同學提到，我們一般認為，革命義士富有家國情懷，通常是不念兒女私情，但這次參訪下來，他認為林覺民先生並非如此，而是在大義與私情中有所拉扯、妥協，我們可以在《與妻訣別書》中看到其對妻子一往情深，以及對於妻子滿滿的愧疚感。他也才得知，在林覺民先生過世之後，林妻也鬱鬱而終，兩人的感情短暫而悲壯，也為清末民初增添了一抹美麗的風采。