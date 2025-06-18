迎戰核三公投　屏縣府開監督核安會反對重啟

屏東縣政府17日召開今年第一次“監督核能安全會議”定期會議。（圖：屏東縣政府提供） 中評社屏東6月18日電（記者 蔣繼平）藍白聯手通過的“核三延役公投”將在8月23日辦理投票，屆時將會帶起政治攻防。核三廠位於屏東縣恆春鎮，屏東縣政府18日透過新聞稿指出，昨日召開今年第一次監督核能安全定期會議，專家籲堅守除役進程拒絕政治干擾，民進黨籍屏東縣長周春米也強調，屏東的未來不能再背負不確定的核安風險。



屏東縣政府17日召開今年第一次“監督核能安全會議”定期會議，針對核三廠除役進程及近日“核三重啟公投案”進行深入討論。由於非公開行程，縣府18日提供新聞稿與照片說明會議結論。會中也建議，除役後土地再利用應早期規劃，優先考量對地方有利的綠能、生態或公益用途，作為屏東產業轉型契機。各委員最終於本次會議決議重點如下：一、明確反對核三重啟，並彙整歷年核安監督及事故資料對外說明。二、要求台電針對深水池安全兩週內提出書面說明。三、督促台電研究AI於核廢料處理應用的可行性。



周春米在會議中強調，屏東的未來不能再背負不確定的核安風險，除役不是結束，而是開始新的地方發展契機。縣府會持續與中央監督單位合作，站穩地方發展與居民安全的立場，全力守護屏東的永續與安定。



另外，會議中與會專家們普遍對核三重啟表示憂慮，並認為核三廠設備已老舊，延役不僅增加營運風險，更違背全台推動多年的非核政策。有專家指出，核三廠位於地震帶鄰近地區，除役規劃應排除政治變數，以安全為最高原則。



多位學者專家強調，地方政府與居民已承擔核三風險四十餘年，除役是社會共識與民主程序的成果，“突如其來的公投，是對程序正義與地方權益的挑戰。”此外，也強調除役過程中應強化資訊公開，台電與核能安全主管機關應主動對外說明進度與監測結果，以避免民眾誤解與恐慌。



本次會議邀請多位專家參與，包括：美國愛荷華州立大學核子工程博士賀立維、屏東科技大學名譽教授丁澈士、屏東科技大學土木工程系教授葉一隆、綠色公民行動聯盟理事長賴偉傑、台灣大學化學工程系退休教授施信民、台灣大學資訊工程系退休教授高成炎、陽明交通大學醫放系退休教授李俊信、成功大學地球科學系副教授林冠瑋，清華大學核子工程與科學研究所副教授張似瑮則以線上方式參與。