罷藍委案需補件已發函“中選會”指程序未拖延

國民黨18日舉行記者會指控，中選會仍刻意不公告要不要補件，讓罷團仍在各地衝刺連署。（國民黨提供） 中評社台北6月18日電／中國國民黨今天質疑“中選會”替罷團爭取時間，在法定二階連署案查對時間已過後，仍刻意不公告是否補件。“中選會”指出，新北市、台中市、新竹縣3縣市共有5件區域“立委”罷免案連署人名冊不足2階門檻，已函請5案領銜人在文到次日起10天內補提，並未拖延程序。



國民黨發言人鄧凱勛以台中為例指出，台中市“立委”廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、江啟臣罷免案，在5月5日提交罷免案連署名冊，依照法定40天的查對期，應在6月14日要通知是否需要補件。另外，台中市“立委”顏寬恒、楊瓊瓔罷免案在5月6日提交連署人名冊，應在6月15日通知是否需要補件。



如今已經6月18日，上述兩案卻遲未告知是否成案或需補件，造成台中市罷團繼續在地方衝刺連署，因為預期某些罷免案需要補件。



大罷免將進入第3階段，“中選會”20日委員會議預計審定首波罷免案，估計處理26件“立委”罷免案的二階審查，若當天宣布成案進入第三階段投票，依法投票時間會落在7月10日到8月19日間。不過，國民黨今天質疑，“中選會”疑似替罷團爭取時間，在數個罷免案法定二階連署案查對時間已過時，仍刻意不公告到底要不要補件，讓罷團持續衝刺連署。



對於查對時間遭質疑，“中選會”稍早透過文字說明指出，關於區域“立委”罷免案二階連署人名冊查對結果後續處理部分，若依法依規有事先徵詢“中選會”委員過半同意，則會先就未過門檻者通知各該罷免案領銜人補提，並於20日委員會議辦理追認，或是20日當天審定後，通知未過二階門檻案件領銜人補提。



“中選會”進一步補充指出，新北市、台中市、新竹縣的地方選委會在13日時，才將各該區域“立委”罷免案二階連署查對結果函報“中選會”，而這3個縣市共計有5件區域“立委”罷免案連署人名冊查對結果，不足法定連署的二階門檻。

