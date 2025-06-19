王義雄：盼今日黨外力量團結維護兩岸和平

工黨創黨主席、海潮智庫創辦人王義雄。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月19日電（記者 蔣繼平）黨外在野大聯盟成立後外界關注會如何應對大罷免浪潮。發起人之一、黨外人士的工黨創黨主席、海潮智庫創辦人王義雄接受中評社訪問則指出，“黨外”一詞現在被民進黨壟斷據為己有，更憂慮的是任何主張兩岸交流、批評“台獨”冒進主義的聲音，都被指控為紅統。他認為外界放錯重點，應擔憂兩岸爆發戰爭，他盼今日的黨外力量應重新團結起來，將“防止兩岸戰爭、維護和平”作為首要目標。



王義雄，1939年生，日本明治大學法學碩士、巴黎大學法學博士。曾任輔仁大學法律系副教授，也是執業律師。1986年黨外公政會推薦當選“立委”，民進黨成立成為黨員，一年後因理念不合退出，1987年創立工黨。後期主要經商，並創辦海潮智庫。



黨外在野大聯盟11日舉行成立大會，匯聚藍、綠、白各陣營人士參與。包含民進黨老黨外人士王義雄、范振宗，以及日前病逝的民進黨元老林正杰也曾受邀，並提當年黨外人士的“民主靠制衡、制衡靠黨外”精神口號。



王義雄表示，在台灣政治發展史上，“黨外”一詞承載著反對威權、追求民主的珍貴精神，曾是台灣社會對抗一黨專政的集體記憶。然而，今日的民進黨卻將這一具有歷史意義的政治符號據為己有，同時以“反中仇共”作為政治動員的唯一手段，對在野勢力進行系統性的“抹紅”操作。



王義雄指出，這種雙重標準不僅扭曲了台灣的民主政治，更使公共討論空間日益狹隘。民進黨壟斷話語權、背離真正的“黨外”精神，將台灣民主推向危險的對立深淵。



王義雄表示，所謂歷史詮釋權的壟斷，可從綠委王定宇第一時間機械式貼上“紅統”標籤，完全表露無遺，顯示民進黨已將“黨外”視為其意識形態專利，任何不遵循民進黨路線的反對聲音，都被排除在正統“黨外”論述之外。這種做法與當年國民黨打壓黨外人士時使用的“匪諜”指控何其相似，顯示民進黨在取得執政地位後，已不自覺地複製了它曾經反對的威權思維。

