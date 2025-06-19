王義雄：賴要被打到跪下才可能調整路線

工黨創黨主席、海潮智庫創辦人王義雄。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月19日電（記者 蔣繼平）“賴政府”拋出希望與在野黨進行“國安”情勢簡報，但最終破局，加上前海基會董事長洪奇昌率團赴北京交流等事件。工黨創黨主席、海潮智庫創辦人王義雄接受中評社訪問指出，他認為“賴政府”舉動有貓膩，目前國際情勢對民進黨不太好，兩岸情勢有戰爭風險，甚至洪奇昌當兩岸密使都不無可能，畢竟美蘇冷戰也有溝通管道才避免誤判，但賴清德固執不考慮後果，台灣2027、2028年最危險仍不會變。



賴清德之後會調整兩岸路線嗎？王義雄表示，賴清德個性很固執，他認為賴要調整是相當困難，除非被打到跪下來，才有可能。就像2020年大選，賴清德想要與蔡英文競爭初選，最後被蔡英文修理得哀哀叫。



王義雄，1939年生，日本明治大學法學碩士、巴黎大學法學博士。曾任輔仁大學法律系副教授，也是執業律師。1986年黨外公政會推薦當選“立委”，民進黨成立成為黨員，一年後因理念不合退出，1987年創立工黨。後期主要經商，並創辦海潮智庫。



針對賴清德邀藍白進行“國安”情勢簡報，最後破局，王義雄表示，這是摸頭大會，在野黨不需要去，破局是必然。“賴政府”一方面要把在野黨砍死，一方面又要談團結，那不是矛盾？在野黨去了要幹嘛。



至於“賴政府”拋此議題似乎很倉促，王義雄表示，可能要卸下在野黨警戒心，另外目前國際情勢對民進黨不太好，兩岸情勢有戰爭風險，事實上安全問題本來一個執政黨都要與在野黨大家商討，但是這件事根本不成立，因為賴要對在野黨趕盡殺絕，又要叫在野黨團結進行“國安”簡報，這理論上很矛盾。



近期民進黨創黨元老、前海基會董事長洪奇昌率團赴北京交流，引發兩岸各界關注。王義雄表示，他認為洪奇昌可能將來會作為密使，很有可能，因賴清德感覺到兩岸很嚴峻，兩岸很需要有一個溝通管道，洪奇昌來做密使很洽當，因為賴清德信得過，也偏民進黨，洪奇昌長期在大陸經營，大陸對洪奇昌也比較沒有戒心。

