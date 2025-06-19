中評關注：藍綠白激戰新竹市　罷免勝負難定

新竹市藍綠白議員18日為了罷免文宣在議場吵成一團。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月19日電（記者 盧誠輝）綠營民團發起大罷免，新竹市成為全台唯一的雙罷選區，包括停職中的新竹市長高虹安、中國國民黨籍“立法委員”鄭正鈐罷免案，都即將進入第三階段，這場罷免戰火18日也燒進新竹市議會，藍綠白議員在議場吵得不可開交，也讓新竹市的政黨對決氛圍更加激化。



新竹市雙罷團體在5月4日共送出高虹安5萬1318份（146%）、鄭正鈐5萬3197份（150%）第二階段連署書，新竹市選委會在6月13日審查截止日前告知罷團不需補件，似乎已預告新竹市雙罷即將進入第三階段罷免投票。



“中選會主委”李進勇日前也表示，6月20日將宣布26件罷免案是否成案並決定罷免投票日期，預估投票時間會落在7月10日到8月19日之間6個周末的星期六，對於外傳7月26日是最有可能的第一波罷免投票日，“中選會”也說是選項之一。



據了解，新竹綠營近日向各媒體購買的罷免文宣廣告業配時間，僅到7月25日為止，因此7月26日確實很有可能就是第一波罷免案的投票日。



根據現行選罷法規定，罷免投票要超過該選區四分之一的總選舉票數，且同意票大於不同意票才能通過罷免案。而2022新竹市長總選舉人口為35萬758人，高虹安罷免案至少要有8萬7690票投下同意票才會通過。至於，2024新竹市“立委”選舉總選舉人數則為35萬4646人，鄭正鈐罷免案若要通過，至少需要8萬8662票投下同意票。



雖然高虹安、鄭正鈐在上次選舉分別拿下9萬8121票、9萬2014票，得票數都多於罷免案通過的門檻票數，但因目前各方民調仍顯示，同意罷免的投票意願高於不同意罷免許多，因此也讓新竹市的罷免選戰提早開打。高虹安從上周就已開始站路口拜票，鄭正鈐在下周則要開始夜市掃街，藍白都上緊發條，緊鑼密鼓展開陸戰。

