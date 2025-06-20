以伊衝突越演越烈　李其澤：美國無暇他顧

彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤。（中評社 資料照） 中評社彰化6月20日電（記者 方敬為）以色列與伊朗的軍事衝突越演越烈，國際關注美國是否直接介入。彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤接受中評社訪問表示，美國總統特朗普先前拉俄羅斯總統普京斡旋，顯示出美國的為難，基本上是無暇他顧，因為難以再分散力量投入到中東戰場。但眼看伊朗遲不屈服，俄國影響力又有限，在不樂見以伊衝突失控之下，美國確實得考慮直接干預。



李其澤指出，美國當前在戰略部署的投射上分身乏術，歐洲的烏克蘭戰場仍持續當中，美國另一方面還要擴大在印太地區的島鏈戰略範圍，倘若接下來還要將軍力調度至中東地區，基本上是無暇他顧，無論是烏克蘭，或是西太平洋方向，乃至於台海方面皆是如此，這也是美國為難之所在。



李其澤，德國柏林洪堡大學（Humboldt University）政治學博士，曾任“總統府國家安全會議”研究員、“教育部國際及兩岸教育司”秘書，現任彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授。研究領域包括國際關係、國際政治專題研究、國際政治與現勢、全球治理等。



以色列為了阻止伊朗發展核武器，13日凌晨悍然發動“崛起雄獅”行動（Operation Rising Lion）大規模空襲伊朗的核設施，伊朗也不甘示弱，強力反擊，雙方衝突越演越烈，18日邁入第六天。特朗普表示，美方“快失去耐性”，副總統萬斯也暗示可能採取行動。



針對美國是否直接軍事介入，李其澤認為，美國正在兩難，從特朗普的態度看起來，美國先前的想法是以政治及外交手段，迫使伊朗屈服，白宮方面強調，美國沒有參與以色列的軍事行動，未提供支援和援助，但特朗普很早就表達支持以色列的立場，就是要增加伊朗方面的壓力，美國與以色列同一陣線，希望達到“以戰逼和”的目標。

