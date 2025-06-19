大罷免升溫　藍首辦萬人造勢綠發動看板戰

國民黨18日質疑，許多“立委”罷免案二階連署查對時間已過，“中選會”卻刻意不公告是否需要補件。（中評社 資料照) 中評社台北6月19日電／藍綠激戰大罷免，藍營將於21日在台北舉辦首場反罷免造勢，綠營則擬串聯全台罷團上街頭，並預計掛出200面看板。中國國民黨18日質疑，許多“立委”罷免案二階連署查對時間已過，“中選會”卻刻意不公告是否需要補件，疑替罷團爭取連署時間；“中選會”回應，18日已函請罷免藍委5案領銜人限期補件，並無拖延。



朝野政黨各自宣傳罷免、反罷免，戰鬥藍召集人趙少康昨宣布21日將於台北榮星花園舉辦首場反罷免造勢大會，除北北基“立委”集結外，也邀民眾黨“立委”張啟楷、網紅“館長”陳之漢助講，場面預計上萬人。



根據《中時新聞網》報導，國民黨發言人鄧凱勛昨日表示，“立委”廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、江啟臣、顏寬恒、楊瓊瓔罷免案，應於14日和15日通知是否需補件，“立委”洪孟楷、廖先翔罷免案也應在17日公告，如今“中選會”卻遲未告知，疑似讓罷團繼續在地方衝刺連署，變成補件期無限延展。



“中選會”說，“立委”罷免案二階連署人名冊查對，若依法依規有事先徵詢“中選會”委員過半同意，會先就未過門檻者通知罷免案領銜人補提，並於20日委員會議追認，或於委員會審定後，通知未過二階門檻的案件領銜人補提，而新北市、台中市、新竹縣共5件“立委”連署人名冊查對結果不足二階門檻，18日已函請罷免案領銜人於文到次日起10日內補提連署人名冊，其中以台中三選區楊瓊瓔罷免案不足數量最多，少於規定人數3464人。