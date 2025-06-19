7月漢光演習城鎮韌性　3城市演練全面作戰

2025全社會防衛韌性委員會實地演練日前在台南進行過實地演練。（照片：府方資料照） 中評社台北6月19日電／為強化全社會防衛韌性，“行政院政務委員”季連成18日表示，除漢光演習外，今年全台皆須進行30分鐘的防空演習；台北市、台中市、台南市的演練科目將與漢光演習結合，利用一天時間從“反制封鎖”階段一路演習至“全面作戰”階段，其餘縣市也須演練60分鐘的戰災救援工作，這是跟以往演練最大不同處。



2025城鎮韌性（全民防衛動員）演習4月起跑，由連江縣、花蓮縣、基隆市、新竹市、台東縣、澎湖縣、金門縣、嘉義市陸續進行，台北市、台中市、台南市則將於7月搭配漢光演習進行城鎮韌性演習。今年度的漢光41號實兵演習，將從7月9日實施至18日，共達10天9夜。



綜合台媒報導，季連成受訪時表示，台北市、台中市、台南市的演練科目將與漢光演習結合，利用一天時間從“反制封鎖”階段一路演習至“全面作戰”階段。



季連成提到，全台也會分區進行30分鐘防空演習，各縣市須選出3個鄉鎮區等作為重點演練區域，演練時區域平面人車都必須疏散，民眾可透過“警政署”警政服務APP中的“防空避難專區”，或是消防署的消防防災e點通APP搜尋就近的避難場所；此外，縣市也須在重點演練區域擇定車站等重要公共場所，進行人員疏散演練，且人員要確實移動至避難所或是擇定的安全地點，不能只是關上窗戶坐在辦公室。



至於安全地點如何選擇，季連成說，從以色列跟伊朗交戰來看多是空襲，大樓都是頂樓被炸，越往下則越安全，也因此安全地點的擇定須以增加存活率為原則，不能選擇頂樓，且必須是有兩牆避難之處。