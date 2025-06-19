不買英系單　賴堅持政二代條款

賴清德。（照片：民進黨提供資料照） 中評社台北6月19日電／民進黨18日中執會通過“2026年“直轄市”議員提名特別條例”草案，明訂配偶、三親等內親屬，參選選區與所列公職所屬選區相同或部分重疊者，不列入民調加權範圍；據瞭解，英系中常委王世堅會中向黨主席賴清德提出廢除政二代條款，獲得在場英系讚同。但賴強調，民進黨不該走回頭路、家族政治，因此維持政二代條款。



民進黨昨天通過縣市議員新人民調採加權，不過，“現任或曾任‘總統’、‘副總統’、‘立法委員’、‘直轄市長’、縣市長、‘直轄市’議員、‘直轄市’升格前之鄉鎮市長及議員、‘直轄市’山地原住民區長之配偶、三親等內親屬，其參選選區與所列公職所屬選區相同或部分重疊者，不列入民調加權範圍”。



王世堅會前受訪時即表態反對，不過這項條款是2017年蔡英文擔任黨主席時，民進黨選對會通過六都議員青年多元徵召辦法所推出的“政二代”條款，現任一到三類（現任縣市長、“立委”、縣市議員）的配偶和三等親，選區部分重疊或相同者，都沒辦法獲得民調加權。換句話說，若同一選區，現任議員爸爸要交棒兒子，即便兒子年齡在35歲以下，也無法加分。



雖然此項辦法在英系領導的黨中央時就通過，現在想翻案卻是英系自家人，傳出因為有英系辦公室助理想參選，卻因此辦法無法嘉惠。王世堅昨天會中提出廢除此項限制，英系中執委也在座位上喊“附議”力挺王，但此限制行之有年，所以未獲其他派系支持。



民進黨祕書長林右昌會後受訪表示，“直轄市”議員是參照過去的提名條例，加權的部分都跟過去一樣，不能加分；這次排除的項目是增加“直轄市升格前的鄉鎮市長及議員”部分，例如原高雄縣、台南縣等轄區，條例草案仍須經過28日全代會通過。