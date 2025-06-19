為何邀藍白聽“國安”簡報？郭正亮曝賴計謀

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北6月19日電／賴清德邀請藍白兩大在野黨主席18日赴府聽取“國安”簡報破局。前“立委”郭正亮18日在政論節目指出，7月、8月將面臨關稅宣布，台幣升值，經濟焦點來了，還有新冠肺炎，所以賴清德目的是轉移焦點，因為“國安”議題很難談。郭還談到，只要國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌去了，到時候一鍋菜一鍋菜就端出來了，說“違反洩密規定”。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮18日在政論節目《大新聞大爆卦》表示，國民黨跟民進黨談，周刊一定會寫誰誰誰要什麼，賴清德有讓步，本來只來簡報半個小時，現在給你兩個小時。證明國民黨高層毫無戰略概念，你的黨要被團滅了，還陪他“國安”簡報？



郭正亮提到，他為什麼這時候要做“國安”簡報？不只是因為9月他要幹什麼，“他現在要轉移焦點！”轉移到“國安”議題。接下來關稅就要宣布了，然後台幣升值10%跑不掉，經濟焦點就要來了，保證7月、8月都是這些議題。他就跟你轉移焦點，轉移到“國安”議題。



郭正亮說，只要他去了，“我們就賴定你有講什麼！你能否認嗎？”否認了，到時候一鍋菜一鍋菜就端出來了，說“違反洩密規定”。



“到時候你黃國昌、朱立倫出來，百口莫辯，就等著他一步一步凌遲你！你怎麼辯解？”郭正亮酸，你也沒辦法錄音，又不是簡舒培的助理？你沒有錄音，所有證據都在對方手上！這種會怎麼可以去？而且你現在對待對方，就是一個敵對的軍隊，他是要消滅你國民黨的菁英。



郭正亮指出，“國安”議題本來就很難談，因為又不是操之在你，是操之在中國大陸、美國。可是如果回到關稅、回到台幣升值，這些賴清德都逃不掉！所以還要在那邊糾纏半天？這時候再去向美國示好有什麼用？美國的“親生子”是民進黨，怎麼輪得到你？