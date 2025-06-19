馬英九率台青訪福建　見證兩岸融合示範區

馬英九率大九學堂學員赴大陸參訪。（中評社 方敬為攝） 中評社福州6月19日電（記者 方敬為）馬英九14日起率“大九學堂”青年學員赴大陸參訪14天，今天將從福建轉往甘肅。本次行程從福建展開，也是馬英九首次到訪福建，相關安排別具意義，福建是兩岸融合的重點示範區，馬率領台灣青年走訪，是對兩岸融合示範工程最直接的見證，尤其是訪問與金門、馬祖關係密切的廈門、福州，讓台青實際體驗當地情況，是最有效果的宣傳。



馬英九基金會應大陸方面邀請，由馬帶隊，於6月14日至27日，率“大九學堂”學員訪問大陸，包括出席在廈門舉辦的“第17屆海峽論壇”和在甘肅舉辦的“公祭中華人文始祖伏羲大典”、“兩岸共同弘揚中華文化”活動。在福建地區依序走訪廈門、寧德、福州等地，18日福建段行程結束，今19日啟程赴甘肅展開後續行程。



總結福建段的參訪行程，最大的意義或許是，讓台灣青年直接見證福建推進兩岸融合的成果，尤其是走訪與金門建立共同生活圈的廈門，還有與馬祖關係密切的福州。廈、福兩市所牽起的兩岸共同發展行之有年，並且有具體的成果展現，例如兩地的小三通運量在疫情結束後持續增長；廈門有“台胞之家”、“青創基地”；福州則有“馬祖產業合作園區”、福馬“同城生活圈”措施等。



本次台灣青年先到廈門參與第17屆海峽論壇大會開幕，見證台灣方面7千人共襄盛舉，又參訪廈門航空總部，瞭解知名大陸企業對台籍員工的友善措施、職工福利等；在寧德的行程，則看到大陸在脫貧工程以及城鄉發展的具體成效，瞭解寧德下黨鄉是如何從貧困的“五無”村，轉型為特色景區；參訪全球先進的新能源企業寧德時代，實際體驗大陸的技術發展進程，都能夠在鼓勵台青赴陸發展上起到一定的效果。