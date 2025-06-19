“國安”簡報破局！游淑慧揭陳水扁曾突襲連戰

國民黨籍台北市議員游淑慧。（中評社 資料照） 賴清德邀請在野黨主席進行“國安”簡報。游淑慧以陳水扁案例殷鑑不遠，引以為戒。（游淑慧 台北市議員） 中評社台北6月19日電／賴清德邀請在野黨主席18日進行“國安”簡報。台灣民眾黨主席黃國昌、中國國民黨主席朱立倫相繼宣布不參加。國民黨籍台北市議員游淑慧舉民進黨籍陳水扁為例表示，陳水扁2000年曾提出停建核四之議，並表態願意和在野共商國是。當時的國民黨主席連戰在會面中提出甚多建言供參考，結果當時的“行政院長”張俊雄最後仍突襲宣布停建核四。她表示，民進黨執政第9年，才突然要分享“國安”機密？讓她瑟瑟發抖，殷鑑不遠。



游淑慧18日臉書發文指出，陳水扁2000年5月就職後不久，突然提出停建核四之議，但同時表態願意和在野黨共商國是、傾聽意見。陳水扁還寫了這一封至誠至懇的信函，“水扁至願展現最大誠意，親自拜訪連主席請益國是，對圓桌會議亦無任何預設立場或底線，誠邀3黨主席集思廣益，共創全民團結之基”。



游淑慧說，當時的國民黨主席連戰基於“國家”為重，同意會面，會面中提出甚多建言供陳水扁參考。連戰主席提出續建核四及逐步停止核一、核二、核三的穩健方案，陳水扁表示要考慮。然而，會後連戰返回國民黨中央黨部不到半小時，“行政院長”張俊雄突襲宣布停建核四。



游淑慧認為，民進黨執政第9年，才突然要分享的“國安”機密？！殷鑑不遠，令她瑟瑟發抖。