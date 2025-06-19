館長若站台反罷免　郭正亮：牽動年輕人流量

網紅館長陳之漢。（中評社 資料照) 中評社台北6月19日電／中國國民黨反制大罷免，戰鬥藍發起人趙少康表示，21日台北榮興花園舉辦“北北基反惡罷團結大會”，除北市5藍委全員到齊外，網紅館長“陳之漢”也會現身力挺。對此，前“立委”郭正亮認為，館長應該會開始站台，會有蠻多人邀請他去站台。因為館長有直播，所以會牽動年輕人的流量；甚至民眾黨、年輕人會不會賣館長面子，或者是挺館長的人，可能出來投反罷免票。



郭正亮18日在中天《綠也掀桌》節目中表示，館長變成是一個可以站台的人，他跟民眾黨主席黃國昌還是不太一樣，因為黃國昌畢竟自己要選，所以政治的聯想會比較多，館長沒有。



郭正亮接著表示，他估計，館長接下來應該會開始站台，應該會有蠻多人邀請他去站台。因為館長若站台，他就會直播，所以這會牽動年輕人的流量，因為他在《館長惡名昭彰》直播，有110萬粉絲，所以他只要直播，對國民黨來講，大概會有額外10萬的曝光度，相當不錯。國民黨籍“立委”徐巧芯的場，他一定會站台。徐巧芯自己直播，館長也直播，這個效果會蠻不錯的。



郭正亮指出，要鼓勵人家出來投票，所以反罷免的選舉不要去想中間選民，要想得是，你要有25%。所以館長的意義在於，本來不是投給國民黨的，比如民眾黨、年輕人會不會賣館長這個面子，或者就是要挺館長的人、就會出來投反罷免票。而這個票，國民黨本來是沒有的。