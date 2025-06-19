以色列揚言給驚喜　介文汲：手機同時爆炸？

介文汲。（中評社 資料照） 中評社台北6月19日電／以色列、伊朗衝突持續升溫，以色列駐美大使李特（Yechiel Leiter）17日預告，19、20日將有“驚喜”出現。台駐紐西蘭前代表介文汲18日在政論節目指出，如果要用GBU-57鑽地彈打伊朗的碉堡，那就是美國下手，因為以色列沒有B-2幽靈戰略轟炸機。而有大事要發生，會不會是數以百萬計的手機將同時爆炸？



根據《中時新聞網》報導，介文汲18日在政論節目《全球大視野》表示，特朗普是TACO（Trump Always Chickens Out），會退縮的，不相信他敢真的下手，只是會給以色列更多支援。如果要用美國的GBU-57巨型鑽地彈，碉堡剋星，那就是美國下手，因為以色列沒有B-2幽靈戰略轟炸機。這個是需要高空轟炸機從天上丟下來，以色列沒有這個能力。



介文汲指出，美國國務院、國防部談到此事都說，我們在這些所有事情都是防禦性質！因為他已經調了30架空中加油機到歐洲，尼米茲號航母也轉向往中東走，加上華盛頓號，就是雙航母在那邊。所以覺得他是應變，可是美國未必會參戰，這兩天很關鍵。還有以色列駐美國大使說，禮拜四有大事要發生，這些話都得很小心看待。說比傳呼機更可怕，會不會是手機同時爆炸？“如果蘋果手機要爆炸，我想在伊朗，幾百萬台吧？”



