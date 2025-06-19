單厚之轟檢調太難看　爆朱發文藍營沒人搭理

單厚之。（中評社 資料照） 中評社台北6月19日電／台北地檢署偵辦雙吳罷免提議書涉偽造案，台北地方法院17日裁定中國國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文3人羈押並禁止接見、通信3個月。對此，資深媒體人單厚之18日在政論節目表示，檢調明顯“動作過大”，質疑是否遭政治操作。單厚之也批評國民黨主席朱立倫推動“愛國者行動”是在炒冷飯，整個國民黨沒人搭理。



根據《中時新聞網》報導，資深媒體人單厚之18日在政論節目《新聞面對面》中指出，黃呂錦茹此案檢調明顯“動作過大”，質疑是否遭政治操作。單厚之表示，你說柯文哲涉案金額那麼大，黃呂這什麼小案子？ 黃呂被羈押這麼久，真的很難看。



單厚之進一步分析，民進黨持續羈押黃呂錦茹恐對“大罷免行動”不利。他說，假連署議題已延燒兩個月，民眾邊際感受已低，持續炒作恐怕無效。



同時，單厚之也批評國民黨主席朱立倫近日在社群平台發文推動所謂“愛國者行動”，但黨內回應冷淡，“衹有一兩位不分區‘立委’理他，整個國民黨沒人搭理，根本是在炒冷飯。”



單厚之強調，如果檢調真的要辦，就該“辦到國民黨黨中央”，才能真正撼動罷免行動的根基，否則目前對黃呂錦茹的處理方式，只是讓民進黨陷入更大困境。