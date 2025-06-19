看板遭破壞　王鴻薇籲出門投票反罷

藍委王鴻薇。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月19日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”王鴻薇今日針對近期罷免爭議及看板破壞事件回應媒體時指出，許多年輕人受到罷免團體與側翼的煽動，出事後卻遭切割，“真的很可憐”。她質疑破壞她與蔣萬安看板的嫌犯，是否真沒有政治動機，並強調即使民調顯示反對罷免者較多，仍須靠選票表態。她呼籲支持者出門投票，以行動對抗少數人的罷免操作。



針對近日遭破壞的競選看板事件，國民黨“立委”王鴻薇表示已第一時間報案，雖警方迅速逮人，但對嫌犯聲稱“酒後一時興起”的說法，她並不接受。她質疑，嫌犯真的完全沒有政治動機或立場嗎？這樣的辯解只是在減輕自己的刑責，試圖卸責脫身。



王鴻薇進一步指出，過去選舉經驗中，類似毀損行為往往與罷免團體、側翼或青鳥行動有關。她特別提到，有些年輕人受到鼓動參與這類行動，等出事後卻馬上被切割，不再被承認是自己人，“這些青鳥真的很可憐”。



王鴻薇批評罷團及其支持者操作仇恨，讓許多支持不同意罷免的民眾不願發聲，反倒成為沉默多數。對此，她強調，民調雖顯示反罷免的人數較多，但若這些人選擇不出來投票，將可能讓少數人以罷免結果推翻多數民意。



針對6月21日即將登場的戰鬥藍反罷免造勢活動，王鴻薇表示，國民黨早已規劃，將與台北、新北及基隆等地“立委”共同動員，希望能喚起支持者的投票意願。她強調，面對罷免操作，唯一有效的回應方式就是投下“不同意罷免”的一票，“唯有出來投票，才能守住真正的民意”。