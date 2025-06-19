陳玉珍批沈伯洋雙標　反控民進黨惡意抹紅

藍委陳玉珍接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 媒體到現場採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月19日電(記者 俞敦平)針對民主進步黨籍“立委”沈伯洋今日代父親提告3個臉書粉專誹謗、並澄清未收中國大陸資金等傳聞，中國國民黨籍“立委”陳玉珍今受訪時指出，沈伯洋與其家族經商行為本無不妥，但卻常將與中國大陸有往來的他人扣上紅帽，做法雙重標準。她更指出，若依民進黨過去對國民黨的標準，沈伯洋亦應自證清白，說明是否收受美資、涉及顛覆“國家”或充當美國間諜等疑慮。



沈伯洋今天代表父親沈土城前往台北地檢署遞出告訴狀，針對臉書粉絲專頁“肆拾而古惑”、臉書粉絲專頁“理觀點leo’s blog”及臉書帳戶“理哥Leo Liau”社群經營者、管理者提出妨害名譽等告訴。沈伯洋表示，做為政治人物，當然時常會受到評論，但是不應該禍及家人。



對此，陳玉珍19日受訪時表示，若真如沈所言，其父赴中國大陸經商屬於“正常貿易”，這對台灣社會應是一件正面的事，“以後其他台灣人到大陸做生意，也不會輕易被抹紅”。



陳玉珍進一步指出，國民黨內並沒有人針對沈伯洋父親進行“洗產地”或“通中”的指控，“反而是他們自己試圖轉移焦點”，甚至引用“國安會秘書長”吳釗燮的說法酸說，如果用綠營的標準“中國大陸每顆對台飛彈裡，可能都有沈爸爸的一份貢獻”。她強調，若沈伯洋認為其父行為無不妥，那就更不應將別人從事兩岸商業往來的行為一律污名化為中共同路人。



對於傳言提到沈父“婚內出軌”、“有小三小四”，陳玉珍澄清，自己從未針對這類私人議題做評論，且認為重點在於言行一致，“你們家是這樣，你就不要隨便給別人扣紅帽”。她說，“不能你們家的叫正常，別人的就是通共”，這種標準人民難以接受。