海鯤軍艦艇體變形？台船：凸起處為測距聲納

海鯤軍艦6月17日進行首次浮航測試。（照:台船提供） 中評社台北6月19日電／針對網路媒體報導稱，海鯤軍艦左艦艏“艇體變形”，台船今天發布聲明駁斥，海鯤軍艦左舷艦艏側船殼凸起處，為“被動測距聲納”，因裝置高精度電子聲納元件而凸起，絕非所謂的艇體變形。



台船先前宣布，自造潛艦原型艦海鯤艦已於6月14日在高雄港灣內實施航行測試，近期也完成首次浮航測試。順利執行推進、舵翼、電力、通風、通信及航儀等各項系統的首次海上動態組合測試，象徵自造潛艦邁向成功一大步。然前潛艦軍官表示，這是一艘未知的船，對有經驗的人來說也是如此，務必以審慎樂觀的態度面對，這絕對急不得。



未料，有網友質疑，海鯤號“艇體變形”，有人酸“潛航5小時後，艇體變形”，“靠！你們這些酸民懂什麼？不信，你把手泡水裡一小時，看皮皺不皺”、“只是下水浮測，就已經咪咪冒冒”，還有網友在TikTok上傳影片，放大船身凸起處稱“變形”，搭配戲謔的罐頭笑聲“花500億的廢鐵，造這種爛潛艦”。



對此，台船今天駁斥，實屬訛傳，事實上左舷艦艏側船殼凸起處為聲納系統，絕非艇殼變形。



台船指出，“海鯤軍艦”左舷艦艏側船殼凸起處，為“被動測距聲納（Passive Ranging SONAR）”，屬先進整合聲納系統裝備之一部份，因該聲納護罩內，裝置高精度電子聲納元件而凸起，非艇殼變形，故絕無所謂的“艇體變形”情事。



台船表示，台船公司、海軍及技協等各單位人員，將持續以最高安全標準，依計劃照規定實施各項科目鑑測，籲請民眾放心，並共同守護台灣此一得來不易的潛艦自造重大成果。



不具名的前潛艦軍官表示，台灣從原本不會造潛艦，到現在真的有能力做成一艘，而且還成功駛出高雄港，這是一個歷史的節點。不過，未來還有很多的挑戰和標準要符合，因為這艘潛艦是新組合，除了在人員選擇選訓外，裝備的保養維持、訓練、操作，面對緊急狀況如何排除，這件事情都得用最高標準處理，否則遇到災害，後果不堪設想。