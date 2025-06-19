高雄市長選戰對手？柯志恩析兩綠委可能性高

藍委柯志恩接受《千秋萬事》主持人王淺秋專訪。（照片：《千秋萬事》YouTube） 中評社台北6月19日電／民進黨中執會昨天通過2026年“直轄市長”提名特別條例草案，高雄市長初選將以民調決勝負。可望代表中國國民黨參選2026年高雄市長的“立委”柯志恩19日在廣播節目表示，未來選戰主要對手應該是民進黨籍“立委”邱議瑩、賴瑞隆其中1人。



柯志恩並嘲諷民進黨資源龐大，現在滿街都是競選看板，“早就進入選舉模式，看了讓人非常的心煩。”



根據《中時新聞網》報導，柯志恩19日接受廣播節目《千秋萬事》專訪透露，高雄已提前進入選戰模式，街頭隨處可見各種競選看板、布條，連她家旁邊的停車場圍欄都掛滿不同陣營的宣傳品。對於民進黨中執會通過2026年“直轄市長”提名特別條例草案，高雄部分需要初選。柯志恩暗指，邱議瑩開始以大罷免之名全台走透透，這種“秀肌肉”的動作，明顯是在爭取初選出線機會。



談及民進黨內部的“站隊”情況，柯志恩分析，雖然大家表面上都不願意選邊站，但私底下應該已有動作。她觀察到民進黨籍“立委”黃捷、李柏毅有時跟邱議瑩站在一起，有時又與賴瑞隆同行，在彼此不得罪的情況下保持彈性。隨著初選遊戲規則底定，她預料未來選邊站的氛圍將愈來愈強烈。



對於涉及詐領助理案的民進黨籍“立委”林岱樺是否仍在爭取提名？柯志恩透露，林岱樺依然非常努力在跑行程，最近甚至看到過去沒見過的助理出現。不過，她認為，如果邱議瑩真的出線，以過去邱議瑩跟林岱樺兩人之間的心結，未來要做到團結，不免令人打上問號。