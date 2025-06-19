遭質疑修法有大陸介入　陳玉珍批不懂離島

藍委陳玉珍受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月19日電(記者 俞敦平)針對青鳥活動的發起人之一賴中強近來質疑，中國國民黨“立院”黨團提出兩岸人民關係條例，第29條條文修法，指控其可能削弱金馬主權並涉及中國大陸介入。並批政府推動國際醫療恐導致健保資源外流。國民黨籍金門“立委”陳玉珍今受訪時反駁指出，賴中強對離島軍事與醫療體系誤解甚深，卻因政治罷免目的胡亂扣帽；她重申，若金門遇到戰爭威脅，她寧願違法也會親自與中方談判，確保民眾生命優先。



賴中強日前在媒體指稱，國民黨團提出的《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第29條修法，企圖將禁限制水域管轄權交由“海委會”，淡化金馬主權，甚至懷疑有中國大陸背景介入操作。他並批評政府大力推動國際醫療，恐將掏空健保。



對此，陳玉珍痛批賴中強不懂軍事，也不懂醫療。賴中強對離島防衛體系理解錯誤。她強調，金馬外島與中國方向距離過遠，第一線經常由“海巡署”擔負偵巡與執法任務，“海邊由海巡守，不是軍隊”，這是現行部署與法律制度之事實，若賴中強不瞭解，就不應徒增社會恐慌。她補充指出，“國防部”智庫與兵棋推演都顯示，金馬若爆發戰事，需“獨立作戰”，“國軍”無法即時支援。