播偵訊示範帶遭批　黃國昌反嗆苗博雅抹黑

民眾黨團總召黃國昌受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月19日電(記者 俞敦平)台灣民眾黨籍“立委”黃國昌日前於“立法院”司法及法制委員會質詢時播放一段疑似檢察官偵訊錄音，並聲稱該段僅為“示範帶”。台北市議員苗博雅抨擊此舉是又一起“腳尾飯事件2.0”，指控其刻意不說明真假，誤導媒體與民眾。黃國昌今受訪時強力回擊，怒嗆苗是“綠營側翼”亂抹黑。



黃國昌於16日在“立法院”司法及法制委員會質詢時，播放一段疑似檢察官與被告的偵訊錄音，指控司法程序不當。但他事後稱該段僅為示範用途，並非正式錄音。此舉引發外界質疑，超出“立院”質詢慣例，並立即成為親綠側翼媒體攻擊目標。



台北市議員苗博雅批評黃國昌的行為是“腳尾飯事件2.0”，認為他播放的音檔並非真實資料，卻未事先清楚告知媒體與公眾其為示範性質，導致多家媒體以“檢察官違法偵訊”為題報導該段內容。她指出：“播音前未說明這不是真實音檔，媒體全部下標‘惡檢’‘朱亞虎錄音檔’，明知不真實仍蓄意誤導。”他認為這是一種操弄輿論的手法，形同先前“腳尾飯事件”中媒體先釋出片段畫面引導社會輿論的模式。



對此，黃國昌今受訪時強烈反駁。他表示，播放的錄音帶早已在簡報中清楚標示為“示範帶”，質詢過程中並未假冒真實證據，強調苗博雅與“綠營側翼媒體”刻意曲解事實，藉題發揮進行抹黑。他憤怒地說：“誰變造我的PPT？誰拿著變造的PPT在媒體上抹黑？NCC是不是放假了？這種事情完全不處理嗎？”



黃國昌批評，整起事件顯示民進黨及其友善媒體“一條龍式操作”，以變造資料與惡意報導打壓在野黨，讓台灣公共政策討論的品質持續探底。他痛斥NCC毫無作為，放任不肖媒體攻擊在野聲音。並質疑電視台在他發文後迅速將該內容下架、塗黑，是否因心虛而試圖掩蓋事實。