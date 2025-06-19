公務員特查辦法啟動　首波卓榮泰鄭麗君等5人

公務員特查辦法16日啟動，首波優先調查對象為卓榮泰、鄭麗君、龔明鑫等5人。（中評社 資料照） 中評社台北6月19日電／公務員特殊查核辦法正式生效，除首波“行政院”5長列為優先名單外，“政院”人士指出，“行政院”16日也已函請各部會啟動特查，將須特查人員送“法務部調查局”辦理。



為展執法決心，“行政院長”卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、2位副秘書長王貴蓮與李國興已列為首波優先實施對象，據瞭解，查核程序仍在進行中。“政院”人士說明，“行政院”已函請各部會16日啟動特查，將特查人員送“法務部調查局”辦理。



“國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法”修正案於6日生效，內容主要為強化查核項目及頻次，包含增列“國安”五法所定“國安”犯罪類型等查核項目，並增列財務資訊查核機制；另外為強化任職期間的忠誠查核，也增訂任同一職務每滿3年，定期重行辦理特查機制。



根據查核辦法，同居人雖非配偶，但與當事人的生活關係相當緊密，因此這次將受特殊查核公務人員的同居人，以及同居人的父母列為調查範圍；查核辦法也明定，經特殊查核有相關情事者，“法務部調查局”得經當事人書面同意後，蒐集其財稅、信用卡、銀行存款、債務、授信及匯款紀錄等財務資訊。



根據“調查局”說法，原先查核範圍為1328個職務人員，此次調整將增列涉及“國家安全”或重大利益的各部會幕僚長以上人員以及相關機要、聘僱人員，新增1008人，增加後總特查為2336人。