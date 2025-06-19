海鯤測試　徐巧芯：“國防”非兒戲勿看熱鬧

藍委徐巧芯接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月19日電（記者 俞敦平）台灣首艘自造潛艦“海鯤號”6月17日正式出海進行海上測試（SAT），完成首次浮航測試。過去質疑潛艦進度的中國國民黨籍“立委”徐巧芯當時曾嗆聲“先浮起來再給錢”，如今被翻出再度引發討論。對此，徐巧芯今受訪回應表示，潛艦測試是極為專業的軍事程序，“國防”不該被政治操作，簡化為“能不能動”的問題，更不該淪為執政黨的大內宣素材。



海鯤號原訂4月初進入海上測試，但實際延後長達77天才完成首次出海，讓外界對其測試進度與造艦效率產生關注。徐巧芯指出，潛艦測試至少需經過五個主要階段，包括泊港測試、浮航測試、潛航測試、戰系統整合與武器測試。她強調，潛艦的核心目標是“能潛又能浮”，不是只要開得出去就算完成測試，若僅以“會不會動”來看潛艦，形同將軍方作戰需求當成笑話。



她並針對近日網路上部分輿論認為“國民黨當初擋預算”導致潛艦延遲的說法做出澄清。她表示，當時國民黨並未刪減一毛錢，而是凍結50%預算，並保留10億元作為彈性使用空間，這樣的做法既保留軍方執行彈性，也落實“國會”的監督職責。如今兩艘後續潛艦已與台船完成簽約，也證明國民黨支持“國防”而非阻擋預算，“這些指控根本是惡意帶風向”。

