藍委批突襲刪補助　租金補貼變政治工具

國民黨團召開“冷血！惡扣租屋補貼 大惡搞只為大惡罷？！”記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月19日電(記者 俞敦平)中國國民黨“立法院”黨團19日召開記者會，強烈譴責台“內政部”要求地方政府分擔明年度租金補貼費用，痛批“中央政府”違背過去“全額補助”承諾，是“突襲式財政霸凌”。兩位出席的國民黨籍“立委”許宇甄與陳玉珍質疑，此舉將原本照顧青年與弱勢族群的社福政策，淪為政治清算工具，他們並呼籲“賴政府”應立即撤回新規，恢復地方補助款與財政自主。



國民黨團19日上午召開“冷血！惡扣租屋補貼 大惡搞只為大惡罷？！”記者會，由副書記長許宇甄與“立委”陳玉珍出席。記者會矛頭直指“內政部”近日突如其來要求，地方政府須自籌明年度租金補貼的10%至40%不等比例經費，被質疑為“中央政府”卸責、打壓地方的財政操作。



許宇甄表示，早在2022年前“行政院長”蘇貞昌明確承諾，租金補貼政策由“中央”全權負擔，地方不需出資，該承諾也白紙黑字公告於“行政院”官網。未料日前卻由“內政部”國土署發函要求地方分擔補貼經費，無預警改變政策，甚至財政拮据的雲林縣也被要求負擔10%，新北、台中、台北分別高達30%、30%與40%。許痛批這是“中央翻臉不認人”，並指出繼扣減636億元地方補助後，如今又多出90億元的地方支出，形同“726億元的雙重掠奪”。



許宇甄進一步質疑，今年度“中央”總預算增加729億元，加上去年超徵稅收超過5283億元，“中央”根本不缺錢，卻藉由“政治清算”方式刪減地方補助。她引用“行政院長”卓榮泰近日發言稱，預算將優先分配給“支持中央預算”的“立委”所屬地區，認為這已公然將“國家”資源變成政治勒索的籌碼。許宇甄強調，租金補貼原是民生德政，如今卻變成“提款機”與“人質工具”，嚴重背離施政初心。