以伊衝突升溫　台官方緊盯情勢穩物價

“政院”發言人李慧芝（左二）主持記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月19日電（記者 鄭羿菲）以色列、伊朗衝突持續升溫，“行政院長”卓榮泰19日下令，“海委會”、“海巡署”確保近海、領海地區漁民作業安全，嚴防偷渡等行為。“內政部”與“法務部”嚴防不法滋擾事件，影響社會治安與民心。“行政院”穩定物價小組密切關注油價、民生物價，及股市波動。



“行政院”19日上午召開院會後記者會，由“行政院”發言人李慧芝主持，“行政院政務委員”林明昕、“衛福部次長”呂建德、“行政院”災害防救辦公室主任王怡文出席。



李慧芝在記者會上轉述卓榮泰於“行政院會”上的指示，最近國際情勢異常緊張，尤其是中東戰火衝突還在升高，政府緊盯國際情勢，各部會必須共同提高警覺。感謝“國防部”已通令各軍種，對“國家”海域、空域、陸域等安全提高警覺，確保和平穩定，也確保“國家安全”。



卓榮泰說，請“海委會”、“海巡署”確保近海、領海地區的漁民、漁船作業安全，更要慎重嚴防走私、偷渡等行為，讓社會民心能安定。“外交部”已針對中東緊張地區的僑胞與台商做妥善安置與安排，請“外交部”協同“內政部”，對相關國家的駐台機構、組織、代表處與僑民等注意他們的安全，避免發生事端。



卓榮泰提醒，“內政部”與“法務部”，針對內部治安狀況提高警覺，嚴防各種不法滋擾事件，影響社會治安與民心。最後，請“行政院副院長”鄭麗君督導的“行政院”穩定物價小組密切關注油價、民生物價，及股市波動，必要時適時採取各項措施穩定物價、民生資源，也請各部會關注國際情勢發展。