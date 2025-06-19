軍系逼宮朱立倫？孫健萍：黨內心死難發酵

國民黨中常委孫健萍。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月19日電（記者 蔣繼平）中國國民黨主席是否延選目前還是未知數，近期又傳出軍系逼宮黨主席朱立倫。表態參選主席選舉的國民黨中常委孫健萍19日接受中評社訪問表示，他觀察黨內基層對黨中央反制大罷免的表現不滿，早已不抱期待、心死一半，軍系的文章出現後並無發酵，就是各抒己見。他認為，改選可選在大罷免投票日之後，壓縮行政作業來技術性解決，避免受大罷免影響，且要的是民主程序，而非私相授受。



朱立倫日前公開表示“非常期盼順利交棒”給最有實力的人才，7月公告、9月選舉、10月交接的時程也已訂下。



14日由陸軍官校校友會長羅際琴具名發出聲明，其中強調“建議朱主席在非常時期、拿出非常的魄力，推薦台中市長盧秀燕為下任黨主席候選人，盡早確立人選，也請盧市長以‘捨我其誰’的精神扛下重擔，盡早啟動接任之工作布局，也使黨員不再徬徨、沒有懸念”。羅際琴是陸軍中將退伍，曾任黃國樑黨部主委。



針對軍系對朱釋出逼宮壓力後議題是否有發酵，孫健萍表示，近期有在群組看到這些文章，他觀察黨內對黨中央應對大罷免的表現十分不滿，甚至期待盡早順利交棒，但基層對黨中央不抱期望，心死一半，連想憤怒都怒不起來，所以這文章在藍營出現後，只能說無感了，沒有發酵起來，都涼掉了。

