AIT：將盡快開放哈佛國際生簽證預約時段

AIT表示，在可行的情況下儘快開放新的學生簽證預約時段。（照片：AIT臉書） 中評社台北6月19日電／美國國務院重新受理哈佛國際學生赴美就讀所需的簽證申請，但要求申請人要公開社群帳號以利審查是否對美國政府抱持敵意；台“外交部”掌握，今年要赴哈佛的學生和研究人員約70位，美國在台協會（AIT）發言人19日表示，將根據國務院最新指南，盡快開放學生簽證申請的預約。



AIT也透過臉書說明，稱AIT簽證組目前正在確認美國國務院最新關於學生簽證預約的政策指南，並將根據該方針，在可行的情況下，盡快開放新的學生簽證預約時段。



“外交部長”林佳龍今在“立法院”外交委員會備詢時，說明台灣學生申請赴美簽證的最新狀況。



林佳龍表示，本來已經申請的都在辦理中，對於申請中、但尚未面試者，AIT近期會公布面試時間。



林佳龍指出，現在是6月下旬，比較受到美國簽證計劃影響的是暑期班學生；距離哈佛正式開學還有一段時間，這部分衝擊比較小；“外交部”會持續關注個案申請狀況，維護留學生的權益。



北美司司長王良玉表示，目前在哈佛的台灣學生超過50位，今年的哈佛新生加上研究人員約有70位，經“外交部”跟AIT聯繫，AIT稱只要收到新的公告就會在網站說明，民眾要申請赴美學生簽證，應該是近期可恢復申請與受理。



王良玉說，具體細節由AIT宣布，“外交部”的理解應該是這一、兩天之內就會有新的說明。