地方補助款藍13縣市提訴願　2縣市不同調

左起，“衛福部次長”呂建德、發言人李慧芝及“政務委員”林明昕出席記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月19日電（記者 鄭羿菲）“行政院”統刪地方政府一般性補助款27%、新台幣636億元，引起地方政府不滿。據“行政院”統計，目前有13縣市已向“行政院”提出訴願，包括台北市、宜蘭縣、花蓮縣、嘉義市、彰化縣、台東縣、連江縣、南投縣、新竹縣、雲林縣、台中市、基隆市及新竹市，幾乎都是國民黨執政的地方政府，但新北市、桃園市並未跟進。



另外，民進黨執政的5個地方縣市則團結一致，支持“行政院”提追加預算，包括台南市、高雄市、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣。



“行政院”發言人李慧芝19日表示，追加預算方式還需要更多地方政府、區域“立委”支持，才能進一步通過“立法院”的審查，目前“政院”仍在搜集地方政府意見。



全台22縣市中，國民黨執政14縣市包括，台北市、新北市、桃園市、台中市、新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、嘉義市、台東縣、連江縣等14縣市；民進黨執政縣市包括，台南市、高雄市、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣等5縣市；台灣民眾黨唯一執政新竹市；苗栗縣、金門縣則為無黨籍。



“行政院”19日上午召開院會後記者會，由“行政院”發言人李慧芝主持，“行政院政務委員”林明昕、“衛福部次長”呂建德、“行政院”災害防救辦公室主任王怡文出席。



林明昕補充說明，訴願部分一切都照規定來，由於訴願是專業審查，“政院”不會介入，案子若進到訴願審理委員會，就靜待結果。