緯創全球營運總部開幕　蕭美琴笑稱入錯行

緯創資通AI智慧園區全球營運總部今日在新竹縣竹北市舉行開幕典禮。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月19日電（記者 盧誠輝）緯創資通AI智慧園區全球營運總部今日在新竹縣竹北市舉行開幕典禮，蕭美琴親臨祝賀，她在致詞時表示，每次來竹北都抱持著開眼界的心情，在竹北這座充滿活力創新與對未來樂觀前景的地方，讓她相當振奮，並笑稱自己入錯行，早知道念數理科系，也許對社會的貢獻會不一樣，引起全場哄堂大笑。



緯創資通AI智慧園區全球營運總部今日在新竹縣竹北市舉行開幕典禮，包括蕭美琴、“國科會主委”吳誠文、緯創資通董事長林憲銘、執行長林建勳、聯電榮譽副董事長宣明智、中國國民黨籍新竹縣副縣長陳見賢等人都到場出席，輝達執行長黃仁勳也特別錄影祝賀。



蕭美琴在致詞時指出，AI技術快速演進，重塑全球經濟產業發展，面對挑戰、身負重任，台灣不只處於引領AI新時代的關鍵角色，更推動科技智慧創新社會運作模式，成為改變世界的力量。在應變服務之中，用生態系打造競爭有價值的方案。



蕭美琴說，她在近期跟美方的對話當中，提到美方要當引領AI的角色，但當中沒有台灣做不到，因為台灣擁有全球最完整靈活的供應鏈，結合完整的上中下游供應商，創造不適容易被複製的台灣黃金優勢，這也是產官學數十年來透過跨業串聯所獲致的成果。



緯創資通董事長林憲銘也強調，AI智慧園區對於引領緯創在全球布局非常重要，未來最高階AI伺服器會在這裡生產，產能也已有規劃，並且會招募許多人才，希望各界人才加入緯創。預接訂單預期1至2年內就會填滿，這個廠很快就不夠，因此已承租聯發紡織竹北廠，布建後就會開始作業，明年可能就有新廠加入。



緯創資通為全球最大的資訊及通訊產品專業設計及代工（ODM）廠商之一，為ICT產業全球領導廠商。緯創在新竹縣AI智慧園區設立全球營運總部，主要建立AI和5G伺服器研發中心、5G智慧工廠、數位能力中心及全球運營人才育成總部，將有效提升城市競爭力，同時帶動產業鏈群聚效應。