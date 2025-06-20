趙麟：美介入中東負擔大　中國可擴大影響力

台灣前駐史瓦帝尼大使、台灣清華大學副教授趙麟。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月20日電（記者 鄭羿菲）中東戰事升溫，具兩度駐美經驗的台灣前駐史瓦帝尼大使、新竹清華大學副教授趙麟接受中評社訪問表示，只要美國持續支持以色列，中東和平就遙遙無期，以伊戰爭開打，會否越演越烈得看美國扮演什麼角色，若美國未能妥善處理，伊朗將對美國形成不小障礙。但他認為，美國出兵的可能性不大，要擴大變成中東區域戰爭，甚至是核戰的可能性不大。



趙麟話鋒一轉說，中東局勢不穩對中國來說是機會，2023年中國促成了伊朗與沙特阿拉伯恢復建交，現在連美國明尼蘇達州州長華茲都認為，“恐怕衹有中國能促成中東和平談判”，這代表若美國擺不平以色列、伊朗，未來只會墊高中國在中東區域的影響力。



趙麟是美國哈佛大學甘迺迪學院碩士，在1982年到1986年，及1996年到2000年曾兩度駐美，分別出任台駐美國代表處政治組秘書及政治組、國會組組長。2001年返台後擔任“總統府”第一局長，2006至2009年出任史瓦帝尼大使。現為新竹清華大學清華學院副教授。



趙麟接受中評社訪問表示，中東數十年來始終是火藥庫，只要美國繼續支持以色列的政策未變，中東問題就很難獲得永久解決，中東和平也遙遙無期。在國際宣傳上，伊朗塑造自己有製造核彈的能力，但實際上伊朗在提純濃縮鈾的能力還差一段路，宣傳自己有研發核武的能力，是為了鞏固伊朗在中東叫牌的地位，但其實伊朗已不似30年前般好戰。



趙麟說，此次以色列趁美伊磋商核協議時攻擊伊朗，很令人意外，尤其是美國，美國會否出兵介入，現在各界都在關注，尤其是特朗普的講話令人感到非常矛盾，以伊戰爭已開打，中東局勢勢必牽動國際，衝突會否越演越烈，就要看美國扮演什麼樣的角色，若能像美國前總統卡特那樣促成大衛營和談，那中東還能維持“短暫”的表面和平，至少不會有戰火。



趙麟指出，美國航空母艦尼米茲號（USS Nimitz）日前駛離南海，朝西前往中東地區，主要是關切伊朗所掌控的霍爾木兹海峽相關問題，伊朗在中東的地理位置，對美國來說可以是“成事不足，敗事有餘”，若美國未能妥善處理伊朗的問題，對美國的中東政策將形成障礙，以伊之間牽涉宗教仇恨因素，衝突會持續多久非常難判斷，但若伊朗對霍爾木兹海峽有什麼舉動，對美國來說會非常難受。



趙麟認為，中東局勢的變化，對中國來說是擴張其於中東影響力的機會，別忘了2023年中國促成了伊朗與沙特阿拉伯恢復建交，而現在中國外交部長王毅已分別與以色列、伊朗外長通過電話希望調解，連美國明尼蘇達州州長華茲都認為，“恐怕衹有中國能促成中東和平談判”，這代表若美國在中東問題上處理得不好，無疑是給中國在中東地區發揮影響力的機會。

